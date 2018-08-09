Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Apagón CFE de 5 horas este miércoles 15 de abril; zonas afectadas
/Política/Nota

Las primeras imágenes de la segunda reunión de AMLO con Peña Nieto

Con la reunión da inicio de manera formal el proceso de transición en el Poder Ejecutivo

KAL|0_0aw70mhi

Metadatos del artículo

1 minuto lectura
Escrito por: Redacción adn Noticias

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se reunió en Palacio Nacional esta tarde con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador para iniciar el proceso de transición de manera formal.

KAL|0_f00su60j
KAL|0_f00su60j
KAL|0_zyb4ztn4
KAL|0_zyb4ztn4
KAL|0_fiifxyfu
KAL|0_fiifxyfu

sga

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO