Las primeras imágenes de la segunda reunión de AMLO con Peña Nieto

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se reunió en Palacio Nacional esta tarde con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador para iniciar el proceso de transición de manera formal.
sga
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se reunió en Palacio Nacional esta tarde con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador para iniciar el proceso de transición de manera formal.
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Mientras empresas privadas enfrentan sanciones o restricciones, instancias gubernamentales y funcionarios utilizan libremente indumentaria y símbolos indígenas.
Diputados definieron a 100 finalistas al INE con paridad; evaluaron CV, ensayo e IA. Entrevistas serán del 14 al 16 de abril de 2026.
Recordó que el error de sus antecesores fue darle la espalda a los jóvenes.
“No tengo familia para asuntos públicos”, aseguró López Obrador.
Pemex no tuvo problemas para reestructurar su deuda.
Se trata de que el estado garantice cuidados paliativos cuidar la calidad de vida, no se trata de legislar la eutanasia.