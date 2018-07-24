Presidentes firman acuerdo contra pobreza y desigualdad

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que con la unión de la Alianza del Pacífico y el Mercosur , se avanza en la reducción de la pobreza y la desigualdad y se impulsa el desarrollo social de la región.

A través de una declaración conjunta, los presidentes dijeron estar convencidos de que la apertura comercial y el respeto al sistema multilateral de comercio “son esenciales para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de nuestros pueblos”.

Enrique Peña Nieto apuntó que “la afinidad de visiones entre nuestros mecanismos de integración nos alientan para avanzar en la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como para impulsar el desarrollo social de la región”.

Indicó que la Alianza del Pacífico y el Mercosur evaluarán de manera periódica el avance de este plan y las formas para continuar profundizando su relación, y afirmó que “este día, las naciones de la Alianza del Pacífico y del Mercosur hemos dado un primer paso de acercamiento entre nuestros mecanismos”.

Acompañado por sus homólogos de Chile, Sebastián Piñera; de Colombia, Juan Manuel Santos; de Perú, Martín Alberto Vizcarra, países integrantes de la Alianza del Pacífico, afirmó que este mecanismo y el Mercosur “aprobamos este día, una Declaración Conjunta en la que refrendamos el compromiso con un libre comercio que favorezca la inclusión social”.

Con información de Notimex

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