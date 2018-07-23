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/Política/Nota

Trump realizó comentarios positivos sobre próximo gobierno: Ebrard

El miércoles a las 13: 00 horas recibirá a la ministra de asuntos exteriores de Canadá en la casa de transición de la colonia Roma

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Escrito por: Redacción adn Noticias

Marcelo Ebrard, futuro canciller, aseguró que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha tenido comentarios positivos sobre sus primeros acercamientos con el próximo gobierno de López Obrador, así lo hizo saber en su cuenta de Twitter.

En entrevista sostuvo que la noche del 23 de julio llegará a Puerto Vallarta para asistir a la cumbre de la Alianza del Pacífico, y el miércoles a las 13: 00 horas recibirá a la ministra de asuntos exteriores de Canadá,Chrystia Freeland en la casa de transición de la colonia Roma.

“Hoy tuvimos también un comentario muy interesante muy positivo creo yo del presidente Trump respecto a las expectativas de lo que llevamos en la relación México-Estados Unidos y estamos con un optimismo razonable”, indicó.

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