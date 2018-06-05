Ordenan comisión de la verdad por caso Ayotzinapa

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa.

La sentencia señala que la PGR debe “reponer el procedimiento” de la investigación debido a “que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones” de los ahora acusados de las desapariciones, fueron “obtenidas por medio de tortura“, entre otras irregularidades.

La Procuraduría General de la República rechazó el fallo y dijo que el tribunal que ordenó reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear una comisión de la verdad, desconoce la división de poderes.

La dependencia que encabeza Alberto Elías Beltrán precisó que respecto a las acusaciones de tortura para obtener confesiones de imputados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se tienen abiertas carpetas de investigación “en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul”.

De igual forma la dependencia señaló que “la investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

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