Candidatos celebran el Día de las Madres

Este 10 de mayo los candidatos a la presidencia 2018 publicaron en sus redes sociales mensajes de felicitaciones a sus madres y a todas las madres mexicanas con motivo de celebración al Día de las Madres.

El candidato de la Coalición ‘Todos por México al Frente’ Ricardo Anaya, expresó lo agradecido que está con su madre por cuidarle y brindarle cariño además, de felicitar y mostrar admiración por las mamás mexicanas que siempre están al pie del cañón en el cuidado de sus hijos.

El candidato de la Coalición ‘Todos por México’ José Antonio Meade expresó que su madre es su orgullo al ser su primera maestra. Mostró el cariño, respeto y agradecimiento por todas las mamás mexicanas. Además, aprovechó este día para difundir una de sus propuestas en apoyo a las madres de familia.

El candidato de la Coalición ‘Juntos Haremos Historia’ Andrés Manuel López Obrador en el día de las madres dejó a un lado el tema de la candidatura y felicitó a todas las madres de México y recordó a las mujeres que fallecieron en especial a ‘Manuelita’, su madre.

La candidata por la vía independiente Margarita Zavala publicó una foto con su madre de quien dice le propicio a luchar siempre por lo correcto y agradeció sus enseñanzas y amor.

El candidato por la vía independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón ‘El Bronco’ publicó una foto de su madre, su esposa y su hija felicitándolas por ser dedicadas a su familia mencionó que ‘son un ejemplo de que las cosas se hagan con amor para que todo pueda ser posible’.

Por su parte el presidente Enrique Peña Nieto publicó en su cuenta de Instagram una foto en donde aparece con su madre y en el otro extremo de la foto aparece su esposa Angélica Rivera junto con sus hijas, con motivo de felicitar a las mamás en su día, comentó en la imagen ‘la mayor dicha de un hijo es contar con el amor de su madre’.

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pcc