“Los gordos no son felices”, dice funcionaria de Durango

“A las cosas hay que decirles por su nombre. No se trata de hacer sentir mal a las gentes pero sabemos muy bien que los gorditos no son felices”, afirmó la directora del Instituto de la Mujer de Durango, María Martha Palencia.

Durante su participación en la ponencia “Mujer y Salud. Una oportunidad ciudadana” en la Casa Lamm en la Ciudad de México, Palencia dijo además que “quienes se embarazan de cholos no tienen autoestima”.

En este sentido, la funcionaria hizo hincapié en los altos índices de embarazo en el país, indicando que estos se dan no por falta de educación sexual, sino por la baja autoestima.

“A veces, una mujer educada en el Tec sale embarazada del cholo de la esquina, demostrando que tiene una falta de autoestima”, afirmó.

También criticó a las mujeres que realizan tareas en casa cuando “en realidad deberían estar cambiando las políticas del país”.

“Hay muchas haciendo gorditas, muchas haciendo tortas, hay muchas lavando ahorita pero realmente queremos que estén en la toma de decisiones. Las políticas públicas están hechas por hombres cuando seríamos nosotras las indicadas para hacerlas porque sabemos lo que sentimos al ser violentadas”, expresó.

fcj