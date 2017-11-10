AlertaADN Diputados y senadores se otorgan megabono

El Presupuesto de Egresos de la Federación, contempla un gasto de 13 mil 344 millones de pesos en su conjunto para el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados tendrá un presupuesto de 8 mil 439 millones y el Senado de 4 mil 905 millones.

Por otra parte, en agosto de 2018, cuando finalice la 63 Legislatura, cada representante federal se depositará hasta un millón mil pesos, lo que arrojará una bolsa aproximada de 577 millones de pesos.

Con respecto a estas cifras, la oficina de Comunicación Social de la Cámara de Diputados señaló que “No hay nada ni lo habrá fuera de la ley. Lo que existe es un fondo de ahorro de los diputados federales. Ellos deciden cuanto guardar de su dieta, que se establece desde el inicio de la Legislatura”.

En el caso del Senado, ya se alista una bolsa de 90 millones 49 mil 920 pesos que se tendrá que entregar en conceptos de dieta, aguinaldos, asistencia legislativa y atención ciudadana.

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