López Obrador no dijo “cállate” a padre de fallecido en Ayotzinapa

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que López Obrador sale en camioneta de un mitin enNueva York, y es abordado por un supuesto padre de un jóven asesinado en Ayotzinapa.

Durante el video se escucha a Antonio Tizapa quien asegura ser padre de Jorge Antonio Tizapa Legideño. Luego confronta a López Obrador por el asesinato de dos jóvenes, así como una supuesta vinculación con el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Como respuesta, López Obrador lo llama “provocador” y Tizapa lo niega. Casi al final del video, cuando se acerca una patrulla norteamericana, el presidente de Morena pronuncia una palabra inaudible.

Para algunos medios de comunicación mexicanos, el político tabasqueño dijo “cállate” a Tizapa, lo cual generó controversia. Sin embargo, salió a la luz otro video que muestra el momento ralentizado, donde se puede escuchar que el ex perredista expresa “Que te vaya bien”.

Aquí las dos versiones:

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