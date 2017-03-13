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Democracia de México, 10 veces más cara que el promedio en América Latina

Este año costará 29 mil 525 mdp repartidos al INE, TEPJF, FEPADE y partidos políticos

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Escrito por: Redacción adn Noticias

Sólo en México se destinan 29 mil 525 millones de pesos, exclusivamente de recursos públicos, a la democracia electoral.

El monto fue estimado por la Consultoría Integralia, encabezada por el expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, cantidad que será asignada a las diferentes áreas del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) y a los partidos políticos.

Este monto no incluye las aportaciones privadas para las campañas ni el financiamiento ilegal que no se reporta a las autoridades, aseguró la consultora.

Los millones de pesos se destinarán de la siguiente forma:

Por otra parte el gasto estatal será de 5 mil 549 millones, dirigidos a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPL), y a los partidos locales les asignarán un total de 4 mil 378 millones.

Así, el presupuesto estimado por Integralia se divide en 18 mil 277 millones de pesos en partidos; gasto federal con 18 mil 277 millones de pesos, y presupuesto de partidos y organismo locales con 11 mil 248 millones.

fcj

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