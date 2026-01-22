Reforma Electoral divide a la izquierda; PT y Partido Verde se oponen

La reforma electoral que prepara el gobierno federal ha comenzado a tensar la relación entre Morena y sus principales aliados legislativos con los que conforma la autonombrada 4T.

Tanto el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como el Partido del Trabajo (PT) han expresado reservas y han dejado claro que no acompañarán la iniciativa sin conocer a detalle el proyecto y sin que se abra un proceso real de diálogo y negociación.

Reforma electoral en México: PVEM y PT piden diálogo y consenso

En el Senado, el coordinador del PVEM , Manuel Velasco Coello, afirmó que su bancada aún no conoce el proyecto formal de reforma electoral, por lo que cualquier postura definitiva se tomará una vez que el gobierno federal presente el documento.

Explicó que el Partido Verde realizará primero un debate interno y después entregará sus observaciones a la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez Álvarez.

Velasco destacó que el PVEM ha trabajado en una propuesta propia de reforma electoral, la cual será presentada para su análisis. Reiteró que su partido mantiene disposición al diálogo, siempre que se busquen acuerdos que fortalezcan la democracia y no debiliten la representación política.

Partido Verde advierte falta de voluntad política

Por otra parte, el senador Luis Armando Melgar, también del PVEM, fue más crítico tras las reuniones sostenidas con la Secretaría de Gobernación (Segob). Aseguró que percibe “poca voluntad” para atender las preocupaciones del Verde, particularmente en temas como la representación proporcional y el papel de los partidos minoritarios.

Riesgos de la reforma electoral en México

Además, expresó cautela ante un posible “plan B” de Morena , que —según versiones— no eliminaría la figura de diputados y senadores plurinominales. Melgar señaló que hasta ahora no se han alcanzado acuerdos de fondo y que el proceso sigue siendo ambiguo.

PT rechaza una reforma que reduzca la pluralidad

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, ha aclarado públicamente que el partido no ha dado aval a la reforma porque aún no existe una iniciativa formal y que su grupo parlamentario revisará “las letras chiquitas” cuando se presente la propuesta concreta.

El PT ha insistido en que cualquier cambio al sistema electoral debe construirse mediante consensos amplios y no imponerse desde una sola fuerza política, incluso si se trata de un gobierno afín ideológicamente.

La reforma electoral que Morena quiere imponer sin voces plurales Coordinadores de Morena se reúnen para trazar una reforma electoral que no emanará del diálogo plural, sino de la imposición de una visión gubernamental única, ignorando voces diversas y la pluralidad política. 13 enero, 2026

Postura de Morena sobre la reforma electoral

Las tensiones aumentaron luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que las reuniones con PVEM y PT no tienen como objetivo negociar su respaldo a la reforma electoral, sino atender la agenda legislativa general. Esta postura fue interpretada por ambos partidos como una señal de cierre al diálogo.

A la espera de que la iniciativa sea enviada al Congreso, la reforma electoral perfila un debate complejo. La falta de consenso entre Morena, el PVEM y el PT anticipa que la izquierda enfrentará una de sus discusiones internas más relevantes del sexenio.

