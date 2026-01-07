México es el principal proveedor de petróleo de Cuba

En 2025, México se convirtió en el principal proveedor de petróleo de Cuba, superando a Venezuela, según el Financial Times.

México envió a la isla 12 mil 284 barriles diarios , equivalentes al 44% del crudo que recibió Cuba ese año.

, equivalentes al 44% del crudo que recibió Cuba ese año. Los envíos mexicanos crecieron 56% respecto a 2024 , mientras que Venezuela redujo los suyos 63% frente a 2023.

, mientras que Venezuela redujo los suyos 63% frente a 2023. Pemex subsidió al menos 10 millones de barriles enviados a Cuba en los últimos dos años del gobierno de López Obrador, de acuerdo con MCCI.

en los últimos dos años del gobierno de López Obrador, de acuerdo con MCCI. La filial Gasolinas del Bienestar reportó pérdidas, alto endeudamiento y pasivos que superan ampliamente su capital contable.

