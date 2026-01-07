México es el principal proveedor de petróleo de Cuba
En 2025, México se convirtió en el principal proveedor de petróleo de Cuba, superando a Venezuela, según el Financial Times.
- México envió a la isla 12 mil 284 barriles diarios, equivalentes al 44% del crudo que recibió Cuba ese año.
- Los envíos mexicanos crecieron 56% respecto a 2024, mientras que Venezuela redujo los suyos 63% frente a 2023.
- Pemex subsidió al menos 10 millones de barriles enviados a Cuba en los últimos dos años del gobierno de López Obrador, de acuerdo con MCCI.
- La filial Gasolinas del Bienestar reportó pérdidas, alto endeudamiento y pasivos que superan ampliamente su capital contable.
