Portada de The Economist inquieta al mundo por predicciones políticas para este 2026

La portada que predice lo que viene para el 2026 muestra guerras, vacunas, IA y tensiones globales en un año marcado por Trump y el Mundial.

predicciones políticas 2026
“The World Ahead” es una publicación anual de la revista británica The Economist, que cada noviembre ofrece un análisis detallado sobre las tendencias globales para el año siguiente.|Getty Images
Notas,
Política

Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

La revista británica The Economist publicó su edición anual The World Ahead 2026, un análisis prospectivo que examina las principales tendencias políticas, económicas, tecnológicas y sociales del próximo año. Su elemento más comentado fue la portada que lanza predicciones para el 2026, un collage simbólico que refleja un mundo marcado por incertidumbre, conflictos y cambios estructurales.

La imagen y los artículos no buscan hacer profecías, sino advertir sobre escenarios probables con base en datos, análisis de expertos y patrones históricos, en un contexto global donde el poder se redistribuye y las tensiones se intensifican.

Una portada que retrata el desorden global

La ilustración muestra misiles, drones, cerebros conectados, jeringas, robots y símbolos bélicos alrededor de un pastel que representa los 250 años de Estados Unidos. La lectura es clara, celebraciones opacadas por conflictos y riesgos.

predicciones políticas 2026
Esta edición ganó fama por anticipar eventos clave en ediciones pasadas, como referencias a figuras políticas antes de elecciones importantes.|The Economist

El mensaje central apunta a un mundo más fragmentado, con mayor militarización, vigilancia digital y ansiedad social ante el avance tecnológico y los choques geopolíticos.

El regreso de Trump y el reordenamiento del poder

The Economist prevé que Donald Trump tendrá una influencia decisiva en la política mundial con su enfoque “América Primero”, aranceles elevados y una diplomacia más confrontativa.

Esto podría debilitar alianzas tradicionales, generar guerras comerciales y abrir espacios de influencia para China y otras potencias en regiones estratégicas.

Tecnología, salud y el temor al control

La portada incluye referencias a inteligencia artificial, medicamentos contra la obesidad y posibles crisis sanitarias. El debate no gira solo en torno al avance científico, sino a quién controla esas herramientas.

Expertos alertan sobre burbujas de inversión en IA, riesgos de vigilancia masiva y la necesidad de regulaciones más sólidas para proteger derechos y estabilidad económica.

El Mundial 2026 en medio de la tensión

El torneo en México, Estados Unidos y Canadá aparece como un símbolo de unidad en un entorno polarizado. Sin embargo, también puede convertirse en escenario de protestas y disputas políticas.

El futbol convive con una realidad marcada por crisis climáticas, tensiones diplomáticas y desconfianza social, lo que convierte al evento en un reflejo del momento histórico.

