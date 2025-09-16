Mauricio Fernández anuncia su renuncia como alcalde de San Pedro Garza García

Mauricio Fernández Garza , alcalde de San Pedro Garza García, informó el pasado lunes 15 de septiembre que solicitará una licencia de 15 días por complicaciones derivadas del cáncer que padece y que, tras ese periodo, presentará su renuncia definitiva al cargo.

Fernández explicó que pedirá la licencia del 16 al 28 de septiembre, se reincorporará brevemente para rendir su informe de gobierno el 30 y, al día siguiente —el 1 de octubre—, hará efectiva su dimisión.

Decisión personal: suspender tratamientos y “quedarse a la buena de Dios”

En conferencia con medios, el alcalde afirmó que detuvo todos los tratamientos médicos y dijo: “Ya paré todos los tratamientos, ya decidí dejar a la buena de Dios todo lo que me tocó, pero ya no me voy a tratar, ha sido pesadísimo”, en referencia al avance de la enfermedad y al desgaste físico que le han provocado las terapias.

Quiero compartirles que por causas de salud he solicitado licencia por 2 semanas para posteriormente presentar mi renuncia al cargo.



Lo hago como un acto de responsabilidad y lo hago con la cara en alto, con la satisfacción de haberlo dado todo por nuestra ciudad. pic.twitter.com/R8B7HLMymy — Mauricio Fernández (@MauricioFdzGa) September 15, 2025

Transición en el gobierno municipal de Nuevo León

Durante el periodo de licencia, el secretario del ayuntamiento, Mauricio Farah , asumirá como encargado del despacho y llevará las funciones diarias del municipio hasta que se concrete la renuncia o se determine lo que corresponda conforme a la ley y al cabildo.

Autoridades municipales y medios locales reportaron que las áreas esenciales seguirán operando con normalidad mientras se formaliza la salida.

¿Qué es el mesotelioma, la enfermedad que alejará a Mauricio Fernández del gobierno de San Pedro Garza?

El mesotelioma es un tipo poco común y agresivo de cáncer que se origina en el mesotelio, una fina capa de tejido que recubre órganos internos como los pulmones, el abdomen o el corazón.

Su principal causa está asociada a la exposición prolongada al asbesto , un material antes muy utilizado en la construcción e industria.

Los síntomas suelen incluir dificultad para respirar, dolor torácico, fatiga y pérdida de peso, además debido a su avance silencioso, suele diagnosticarse en etapas tardías, lo que complica el tratamiento y el pronóstico.

¿Quién es Mauricio Fernández y cuál es su trayectoria?

Mauricio Fernández Garza es un empresario, coleccionista y político del Partido Acción Nacional (PAN) que ha sido alcalde de San Pedro Garza García en múltiples ocasiones.

Reconocido por su énfasis en seguridad pública y por una gestión con perfil conservador y empresarial, Fernández también ha estado vinculado a proyectos culturales y colecciones privadas de arte y fósiles.

A lo largo de su carrera ha alternado la actividad pública con iniciativas privadas y ha enfrentado en el pasado episodios de salud relatados públicamente, incluido un diagnóstico de mesotelioma que reapareció en años recientes.

