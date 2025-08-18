Ellos fueron los primeros alcaldes de la CDMX: Así se organizó la capital durante el virreinato y hasta la actualidad

La figura de alcalde en la Ciudad de México (CDMX) cambió mucho con el paso de los siglos. Hoy conocemos a los alcaldes electos desde 2018, pero antes existieron jefes delegacionales y, en tiempos coloniales, alcaldes ordinarios del Ayuntamiento de México. Conocer esta evolución es entender cómo se organizó la capital desde hace 500 años.

¿Quiénes fueron los primeros alcaldes electos de la CDMX?

La figura moderna de alcalde nació con la reforma política de 2016 y se hizo oficial el 1º de octubre de 2018. Ese día, las delegaciones desaparecieron para convertirse en alcaldías, con autoridades elegidas directamente por los ciudadanos.

Los primeros en ocupar estos cargos fueron:



Álvaro Obregón: Layda Sansores (Morena)

Azcapotzalco: Vidal Llerenas (Morena)

Benito Juárez: Santiago Taboada (PAN)

Coyoacán: Manuel Negrete (PRD)

Cuajimalpa: Adrián Rubalcava (PRI)

Cuauhtémoc: Néstor Núñez (Morena)

Gustavo A. Madero: Francisco Chíguil (Morena)

Iztacalco: Armando Quintero (Morena)

La división territorial actual de la CDMX proviene del antiguo Distrito Federal (DF), Cuando se aprobó la Reforma Política de la Ciudad de México en 2016, esas delegaciones cambiaron de nombre y de figura jurídica, pasando a ser alcaldías.

Iztapalapa: Clara Brugada (Morena)

Magdalena Contreras: Patricia Ortiz (Morena)

Miguel Hidalgo: Víctor Hugo Romo (Morena)

Milpa Alta: Octavio Rivero (Morena)

Tláhuac: Raymundo Martínez Vite (Morena)

Tlalpan: Patricia Aceves (Morena)

Venustiano Carranza: Julio César Moreno (PRD)

Xochimilco: José Carlos Acosta (Morena)

¿Quiénes eran los antiguos jefes delegacionales en el Distrito Federal?

Antes de la existencia de las alcaldías, la CDMX estaba dividida en delegaciones políticas. Hasta 1997, sus titulares eran designados por el presidente de la República a propuesta del Departamento del Distrito Federal (DDF).

Con la llegada del jefe de gobierno electo en 1997, esa facultad pasó a él, aunque los delegados seguían siendo nombrados directamente. Fue hasta el año 2000 cuando, por primera vez, los ciudadanos votaron a sus jefes delegacionales en las urnas. Esta etapa marcó el inicio de una transición hacia el modelo de alcaldías que rige desde 2018.

¿Quiénes fueron los primeros alcaldes coloniales del Ayuntamiento de México?

La historia más antigua se remonta al 22 de marzo de 1524, cuando se fundó el Cabildo de la CDMX. En ese momento se estableció la figura de alcaldes ordinarios, que eran elegidos cada año y compartían la administración de la ciudad.

Los primeros alcaldes coloniales fueron:



1524: Alonso de Grado y Pedro de Alvarado

1525: Gonzalo de Sandoval y Alonso de Ávila

1526: Alonso de Estrada y Pedro Almíndez Chirinos

1527: Francisco de Orduña y Diego de Soto

1528: Rodrigo de Paz y Francisco de Aguilar

1529: Cristóbal de Oñate y Francisco de Orduña

1530: Alonso de Estrada y Rodrigo de Paz

1531: Gonzalo de Salazar y Francisco de Aguilar

1532: Pedro de Herrera y Juan de Ortega

1533: Alonso de Sosa y Juan de Burgos

1534: Hernán López de Ávila y Francisco de Terrazas

1535: Juan de Sámano y Pedro de Dueñas

1536: Alonso de Villanueva y Hernando de Quesada

1537: Pedro Núñez y Juan de Albornoz

1538: Hernando de Cerezo y Alonso de Aguilar

1539: Juan de Burgos y Alonso de Ávila (hijo)

1540: Pedro de Herrera y Juan de Ortega

1541: Cristóbal de Oñate y Francisco de Terrazas

1542: Juan de Salcedo y Alonso de Villanueva

1543: Hernando de Cerezo y Rodrigo de Avendaño

1544: Francisco de Orduña y Alonso de Ávila

1545: Hernán López de Ávila y Juan de Burgos

1546: Pedro de Dueñas y Alonso de Aguilar

1547: Cristóbal de Oñate y Juan de Ortega

1548: Juan de Albornoz y Pedro Núñez

1549: Francisco de Terrazas y Hernando de Quesada

1550: Alonso de Villanueva y Rodrigo de Avendaño

Estos nombres representan la primera organización política de la CDMX en la época virreinal, un antecedente directo de lo que hoy conocemos como alcaldías.

