¡Kick Off! Estos son los partidos de la NFL en la semana 1 rumbo al Super Bowl LVIII

La espera terminó y para los fans del futbol americano ya era eterna, pero esta noche será el Kick Off y en adn40 te contamos cuáles son los partidos de la NFL para la semana 1 que marca el inicio de una nueva temporada en la que las 32 franquicias del deporte más espectacular buscarán llegar al Super Bowl LVIII que se jugará en Las Vegas, Nevada en febrero del 2024.

Comienza la temporada y ya dimos el banderazo de salida a las actividades de este año

Comienza una nueva temporada de la NFL

Las incógnitas serán reveladas a partir de este jueves 7 de septiembre y durante la temporada regular sabremos si Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs continuarán construyendo su dinastía y llegar a un nuevo Súper Tazón o si Josh Allen por fin podrá dejar de quedarse en la orilla y llevar a los Buffalo Bills a la gloria y sin olvidar los cambios importantes como la llegada de Jimmy Garoppolo a los Raiders o hasta dónde podrá llevar Aaron Rodgers a los New York Jets o las otras preguntas como si Brock Purdy comandará a los San Francisco 49ers de nuevo al Super Bowl o si los Miami Dolphins cumpliran con las expectativas y su QB, Tua Tagovailoa logra mantenerse sano más de tres partidos.

Todo eso y más sabremos con el paso de las semanas que dan inicio esta noche cuando los actuales campeones, los Jefes de Kansas City reciban a los Leones de Detroit en lo que será el inicio de la NFL 2023.

Partidos de la NFL: Semana 1

El resto de la semana 1 de la NFL 2023 se jugarán el domingo y cerrará con el tradicional partido de lunes por la noche por lo que aquí te compartimos la lista completa de los partidos de la NFL:

Lions vs Chiefs | jueves 7 de septiembre, 18:20 hrs

Phanters vs Falcons | domingo 10 de septiembre, 11:00 hrs

Texans vs Ravens | domingo 10 de septiembre, 11:00 hrs

Bengals vs Browns | domingo 10 de septiembre, 11:00 hrs

Jaguars vs Colts | domingo 10 de septiembre, 11:00 hrs

Buccaneers vs Vikings | domingo 10 de septiembre, 11:00 hrs

Titans vs Saints | domingo 10 de septiembre, 11:00 hrs

49ers vs Steelers | domingo 10 de septiembre, 11:00 hrs

Cardinals vs Washington | domingo 10 de septiembre, 11:00 hrs

Packers vs Bears | domingo 10 de septiembre, 14:25 hrs

Raiders vs Broncos | domingo 10 de septiembre, 14:25 hrs

Dolphins vs Chargers | domingo 10 de septiembre, 14:25 hrs

Eagles vs Patriots | domingo 10 de septiembre, 14:25 hrs



Rams vs Seahawks | domingo 10 de septiembre, 14:25 hrs

Cowboys vs Giants | domingo 10 de septiembre, 18:20 hrs

Bills vs Jets | lunes 11 de septiembre, 18:15 hrs

Así que ya lo sabes, alista la botana y prepárate para una nueva temporada del futbol americano profesional y de partidos de la NFL.

