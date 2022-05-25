IMPACTO DE LA GUERRA EN EL ABASTO DE ALIMENTOS Y HORIZONTE 2022 PARA HABLAR DEL TEMA EN NOMBRES, NOMBRES & NOMBRES CON ALBERTO AGUILAR, NOS ACOMPAÑA JUAN CORTINA GALLARDO, PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO (CNA) 25 mayo 2022 15:05hrs Actualizado el 25 mayo 2022 15:05hrs Redacción ADN40Opinión Compartir Facebook Tweet COMO SECUELA DE LA PANDEMIA, EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS TUVO DESDE EL AÑO PASADO GRANDES RETOS AL DESEQUILIBRARSE LA OFERTA Y LA DEMANDA GLOBAL. AHORA MISMO ESA PROBLEMÁTICA POR EJEMPLO PARA LOS GRANOS – MAÍZ, TRIGO, ARROZ, FRIJOL – SE HA COMPLICADO POR LA GUERRA EN UCRANIA: 5° PRODUCTOR DE ESOS ALIMENTOS Y 3° EXPORTADOR.LA GUERRA SIEMPRE TIENE CONSECUENCIA Y AHORA LAS ENFRENTAMOS DE FORMA MÁS PROFUNDA PORQUE NI SIQUIERA HEMOS TERMINADO DEL TODO CON LA PANDEMIA. LOS PRECIOS SE HAN DISPARADO Y COMO CONSECUENCIA HOY UNO DE LOS RETOS ESTÁ EN DETENER LA INFLACIÓN, QUE AL FINAL NOS PEGA A TODOS. LA INFLACIÓN VAMOS A VIVIRLA AÚN POR VARIOS MESES Y LLEVAR EL SUSTENTO A CASA NOS VA A COSTAR MÁS. EL GOBIERNO A SU VEZ DEBE GENERAR POLÍTICAS QUE INCENTIVEN MÁS LA PRODUCCIÓN DEL CAMPO Y ACRECENTAR EL PRESUPUESTO FEDERAL PARA APOYAR MÁS AL PRODUCTOR. SIEMPRE HABRÁ LA OPCIÓN DE IMPORTAR MÁS PERO AHORA NOS COSTARÁ MÁS: DE AHÍ LA IMPORTANCIA DE EMPUJAR NUESTRA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.REALMENTE EL MOMENTO QUE VIVIMOS, NO SE OBSERVA NADA FÁCIL. ¡Suscríbete a nuestro boletín de ADN 40 en Google News!