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Autonomía económica de las mujeres: una herramienta para prevenir la violencia de género

En esta mesa de análisis, Claudia Ivett conversa con Gabriela Jiménez, diputada federal de Morena; Mayela Godínez, especialista en temas de Género, y Gabriela Villeda, Jueza Federal en materia de Amparo, sobre la importancia de la autonomía económica de las mujeres como una vía fundamental para prevenir la violencia de género.

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Por: Redacción adn Noticias

Las invitadas destacan que alcanzar una verdadera libertad financiera requiere mucho más que esfuerzo individual: son necesarias oportunidades reales, capacitación, acceso al financiamiento, impulso al emprendimiento y empleos con condiciones dignas. También señalan la urgencia de incorporar a más mujeres a la economía formal y garantizarles seguridad social.

Durante la conversación se aborda que 55% de las mujeres trabajadoras se encuentran en la economía informal, situación que limita su acceso a vivienda, créditos bancarios, guarderías y otros derechos y servicios. A pesar de los avances legislativos y normativos, las participantes advierten que la insuficiencia presupuestal continúa siendo un obstáculo para implementar políticas públicas efectivas a favor de las mujeres.

Finalmente, las especialistas hacen un llamado a fortalecer las alianzas entre mujeres desde los sectores público y privado, mediante mayor compromiso, comunicación y solidaridad. La autonomía económica requiere instituciones que generen oportunidades, leyes que eliminen obstáculos y una justicia que proteja los derechos de las mujeres.

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