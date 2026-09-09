Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Renuncia la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, a horas del inicio del proceso electoral
/Videoteca/Video

Elección 2027: un árbitro electoral bajo presión

Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles conversan con el exconsejero del INE, Benito Nacif sobre el arranque formal del proceso electoral 2027, Nacif, analiza en Primer Círculo los desafíos que enfrentará la democracia mexicana. Advierte que, como ocurrió en 2023, los partidos podrían adelantarse a los tiempos legales mediante actos de promoción disfrazados, generando ventajas indebidas y un flujo de recursos que escapa a la fiscalización, también explica cómo ha cambiado el INE:

Metadatos del artículo

Por: Redacción adn Noticias

un Consejo General cuyos integrantes ya no surgen necesariamente del consenso entre las fuerzas políticas y una mayor concentración de facultades en la presidencia del organismo. Aunque considera prácticamente imposible un fraude sistemático en el conteo de votos y reconoce que el servicio profesional electoral mantiene estándares de mérito y experiencia, señala como principal preocupación la pérdida de condiciones que garanticen la independencia de los consejeros. La elección de 2027 pondrá en juego la mayoría en la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y numerosas presidencias municipales.

Tags relacionados