Elección 2027: un árbitro electoral bajo presión

un Consejo General cuyos integrantes ya no surgen necesariamente del consenso entre las fuerzas políticas y una mayor concentración de facultades en la presidencia del organismo. Aunque considera prácticamente imposible un fraude sistemático en el conteo de votos y reconoce que el servicio profesional electoral mantiene estándares de mérito y experiencia, señala como principal preocupación la pérdida de condiciones que garanticen la independencia de los consejeros. La elección de 2027 pondrá en juego la mayoría en la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y numerosas presidencias municipales.