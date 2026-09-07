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Segundo Informe de Sheinbaum: triunfalismo, corrupción e impunidad frente a la realidad de México

En este análisis, el periodista Manuel López San Martín cuestiona el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al que califica de triunfalista y alejado de la realidad que enfrenta el país en materia de corrupción, seguridad y economía.

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Por: Redacción adn Noticias

López San Martín sostiene que el discurso oficial presenta un México con menor delincuencia, avances económicos y una corrupción prácticamente inexistente, mientras que, desde su perspectiva, persisten problemas de impunidad, opacidad y manipulación de cifras. Aborda casos como Segalmex, el huachicol fiscal y los señalamientos sobre sobrecostos y falta de transparencia en proyectos de la Cuarta Transformación.

En materia de seguridad, analiza el descenso reportado en homicidios dolosos y cuestiona la metodología utilizada para presentar las cifras. También pone el foco en el crecimiento de las desapariciones y en la situación que enfrentan los colectivos de búsqueda.

El análisis también aborda la economía, con especial atención al crecimiento de la deuda pública, los problemas financieros de Pemex, los adeudos con proveedores y el uso del gasto público y de los programas sociales.

Finalmente, López San Martín analiza la aprobación presidencial, la debilidad y fragmentación de la oposición y los factores que, desde su perspectiva, sostienen el poder de Morena, incluyendo los programas sociales y los presuntos vínculos entre crimen organizado y operación electoral en distintos estados del país.

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