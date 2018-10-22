Liberan a implicado en el caso Ayotzinapa por falta de pruebas

Foto: Diario Tiempo México

La tarde de este lunes 22 de octubre se dio a conocer que un juez federal ordenó la liberación de Erick ‘N’, alias ‘La Rana’ por falta de elementos para procesarlo por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Luego de su detención ‘La Rana’ aseguró que las autoridades lo confundieron con una persona con el mismo nombre y apodo, el cual sería el sicario que disparó en contra de los normalistas a la altura del basurero de Colula.

Debido a esto, David Calderón Blanc, juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas, le dictó libertad bajo reservas de ley en el proceso por el delito de delincuencia organizada pues concluyó que no se acreditó su vinculación a la organización criminal ‘Guerreros Unidos’, el cual, fue el presunto culpable de los hechos ocurridos en Iguala.

Tras la resolución, se espera que en las próximas horas, Erick ‘N’, alias ‘La Rana’, abandone el penal federal de Durango, donde se llevaba el proceso vinculatorio.

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erv