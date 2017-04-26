Denuncian agresión de policías a familiares de Ayotzinapa

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos, intentaron manifestarse frente a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) buscando ser recibidos por su titular Miguel Ángel Osorio Chong; tras la detención de un presunto responsable de la desaparición de los estudiantes.

Denunciaron haber sido agredidos con gas lacrimógeno por la Policía Federal, quienes impusieron un muro de hierro para bloquear la manifestación.

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Ante el fallido encuentro con Osorio Chong, los manifestantes comenzaron a lanzar piedras y cohetes al otro lado del muro a modo de protesta.

Horas más tarde, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, reportó que cinco de los manifestantes, tres hombres y dos mujeres, sufrieron lesiones provocadas por el gas lacrimógeno que presuntamente lanzaron los elementos policiales.

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Por lo anterior, Rosales Sierra señaló que los actos de represión serán notificados al Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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