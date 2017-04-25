Capturan a "la medusa" implicado en el caso de Ayotzinapa

Walter Alonso de Loyas Tomas, conocido como el “El Walter” o “La Medusa”, fue detenido junto con Erasto Bonfil en el municipio de Amecalco, gracias a la policía de Querétaro en conjunto con las fuerzas Federales.

Walter Alonso, presunto integrante del grupo criminal Guerrero Unidos, se encuentra involucrado en la desaparición de los 43 normalistas deAyotzinapa.

Asimismo la captura de “El Walter”, quien ya cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y dos secuestros, resulta de vital importancia debido a que formaba parte del grupo criminal de Alejandro Palacios Benítez, “El cholo”, quienes operaban en los municipios de Taxco, Huitzuco de los Figueroa y Tepecoacuilco, según señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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Por su parte, Erasto Buenfil, fue detenido sobre la carretera estatal 300, en el municipio de Amecalco por portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y un juego de identificaciones falsas.

Hasta el momento, “La medusa” ha sido traslado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México.

cfnh