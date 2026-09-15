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/Voces adn Noticias/Video

Paquete económico 2027 abre debate sobre necesidad de reforma fiscal integral; opina Carlos Mota

El paquete económico 2027 reaviva el debate sobre una reforma fiscal integral, mientras especialistas advierten que aún quedan pendientes problemas de recaudación, Pemex e informalidad.

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Por: Carlos Mota