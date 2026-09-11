“A doce meses de la captura de Hernán Bermúdez, sigue sin declarar y continúa impune”

El brazo derecho de Adán Augusto, Hernán Bermúdez Requena, mantiene su impunidad pero, sobre todo, el misterioso regreso que tuvo a México luego de su detención.

El itinerario planeado, se modificó y tardó más de 33 horas para llegar al Penal del Altiplano, en el Estado de México, y estuvo parado en el “corazón de uno de los territorios donde se encuentra el flujo político de AMLO”.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, no le ha imputado cargos federales, lo que puede suponer una red de corrupción.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.