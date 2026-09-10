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Hace un año decenas de personas quedaron marcadas por la explosión del Puente de la Concordia
Roberto Ruiz habla sobre la tragedia que alcanzó a Iztapalapa hace un año en el Puente de la Concordia
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Publicado
10/09/2026
🕐
23:07
Por:
Roberto Ruiz
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