El Verificador: Daños en fraccionamiento del Bienestar en Veracruz afectó a decenas de familias

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Aunque Infodemia afirmó que la información era mentira, testimonios de vecinos revelan la realidad sobre las viviendas

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Por: Leonardo Arriaga