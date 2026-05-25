México vive una crisis y el enemigo termina siendo la televisión crítica: Opina Lucy Bravo

Mientras México enfrenta una crisis marcada por la violencia, las desapariciones, el avance del crimen organizado y el colapso de distintos sectores, la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido centrar su atención en la televisión y los medios críticos.

Sinaloa se ha convertido en un símbolo internacional de la narcopolítica, hay más de 130 mil desaparecidos acumulados, comunidades desplazadas y regiones donde los grupos criminales disputan o ejercen funciones de gobierno; sin embargo, la prioridad parece ser desacreditar a quienes exhiben esa realidad.

Cuando un gobierno se siente acorralado busca controlar la narrativa pública y convertir a los medios en el enemigo.

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