Autoridades hablan mucho de la soberanía, pero no de la extorsión y la violencia; opina Leonardo Curzio

En opinión del conductor y analista Leonardo Curzio, las autoridades mexicanas prefieren recargarse sobre Estados Unidos y subir el tono en un sentido que probablemente acaben lamentando porque hablan sobre la injerencia norteamericana.

Esto en medio de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios.

Aunque trate de desviar el tema, sí deben ver con claridad que fuera del sistema de partidos hay un movimiento harto de polarizaciones, una economía que no funciona, extorsión y la violencia.