¡El miedo en Morena se huele! Si cae Rocha también el partido, opina Manuel López San Martín

Morena sigue respaldando a Rubén Rocha porque la suerte del gobernador con licencia es la misma que la del partido, luego de las acusaciones de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico.

Es decir “si cae él se les cae Morena y de paso Andrés Manuel López Obrador (AMLO)”, señaló el periodista Manuel López San Martín, al asegurar que “entregarlo” a las autoridades norteamericanas es inculparse.

Sin embargo, la suerte de Rocha Moya ya está echada, pues pasó del “no hay nada que temer” a pedir licencia al Congreso para separarse del cargo, todo en menos de 48 horas.

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