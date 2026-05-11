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Tras enojo de padres y maestros, finalmente la SEP define fecha del fin del ciclo escolar 2025-2026
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Afirma la SEP que hay semanas de clases “sin propósito”; opina Manuel López San Martín

Mario Delgado declaró que los padres usan de “guardería” las escuelas; finalmente el calendario se quedó como estaba.

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Por: Samuel Aguirre