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Tras enojo de padres y maestros, finalmente la SEP define fecha del fin del ciclo escolar 2025-2026
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Afirma la SEP que hay semanas de clases “sin propósito”; opina Manuel López San Martín
Mario Delgado declaró que los padres usan de “guardería” las escuelas; finalmente el calendario se quedó como estaba.
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Publicado
11/05/2026
🕐
20:29
Por:
Samuel Aguirre
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