Fuerte accidente en División del Norte

La mañana de este domingo se registró un accidente en las calles 14 de Julio y División del Norte en la colonia San Marcos en la Ciudad de México.

Un vehículo azul se impactó contra una camioneta para después terminar incrustado en un poste.

Tras el percance se reportó un lesionado; se cree que el exceso de velocidad y el presunto estado de ebriedad fueron las causas del accidente.

De momento servicios de emergencia trabajan en el lugar para atender a los lesionados y retirar los vehículos siniestrados.

La información está en proceso mantente al tanto de su desarrollo a través de las señal de adn40, el canal de noticias más visto de México.

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ssb