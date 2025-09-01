Mientras el país se centra en los informes de gobierno y el inicio de sesiones legislativas, hay un evento de igual o mayor relevancia que a menudo se olvida
El 1 de septiembre, la atención pública se debate entre el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Sin embargo, este día también marca el inicio de clases para miles de estudiantes.
El primer día de septiembre es un recordatorio de que, más allá de la maquinaria gubernamental, la vida cotidiana continúa. El regreso de los estudiantes a las aulas , con sus libros recién forrados y las mochilas listas, es un momento de trascendencia que a menudo minimizamos los adultos. La infancia, lejos de ser una etapa sin preocupaciones, es un periodo de grandes ansiedades y sueños, donde cada pequeño detalle cobra una importancia monumental. Recordemos la emoción, o el nerviosismo, de tener 6 o 7 años y enfrentarse a un nuevo año escolar.
La niñez como prioridad nacional
El bienestar de la niñez y la juventud debería ser una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad. Es fundamental invertir en su educación y asegurarles un ambiente de crecimiento sano y feliz. Organizaciones como Save the Children , que realizan una labor invaluable en este campo, nos muestran la necesidad de poner la mirada en quienes representarán el futuro de nuestro país. Apoyar estas causas, ya sea a través de donaciones o la participación en eventos como el concierto del maestro Carlos Miguel Prieto, es un acto de solidaridad que beneficia a todos. Priorizar a los niños y darles una vida mejor es lo mínimo que podemos hacer.
El verdadero significado del día del Estado
