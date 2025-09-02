La nueva élite concentra el poder y muestra nuevos símbolos; opina Leonardo Curzio

Leonardo Curzio describe la emergencia y consolidación de una nueva élite que, según su perspectiva, ha logrado un control casi total sobre las instituciones clave del país: el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta nueva clase gobernante ha extinguido o neutralizado a los órganos autónomos, con algunas notables excepciones como el Banco Central y el INEGI, que, aunque mantienen su autonomía técnica, se han integrado a este nuevo ecosistema de poder.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

El "Élitelor": El nuevo folclor del poder

Curzio introduce un concepto revelador: el "élitelor”, una forma de “folclor” exclusivo de esta nueva élite. Este término describe los mensajes simbólicos y las nuevas formas de relacionarse con el poder que esta clase social ha creado. A diferencia de las costumbres tradicionales, el "élitelor” se manifiesta a través de un conjunto de comportamientos y gustos muy particulares. Por ejemplo, aunque a menudo se muestran con elementos de vestimenta tradicional, siguen prefiriendo vehículos de lujo importados, como las camionetas “machuchonas” que solía mencionar el presidente.

Símbolos y comportamientos de la nueva clase dirigente

Curzio destaca cómo esta élite utiliza la vestimenta, los vehículos y hasta las celebraciones para reafirmar su estatus y enviar mensajes a la sociedad. Un ejemplo es el uso de guayaberas o tejidos tradicionales para exhibir una “pertenencia” cultural, mientras que en otros aspectos se adhieren a los estándares de lujo global. Los eventos públicos como las celebraciones del Poder Judicial, las cuales, reflejan una nueva forma de entender el poder y el simbolismo, marcando una clara ruptura con las formalidades del pasado.

Leonardo Curzio opina: la nueva élite de México y su "élitelor” [VIDEO] Una nueva élite ha tomado el control de las instituciones en México, creando un nuevo folclor "élitelor”

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

