La jefatura del Estado: ¿unidad o trinchera partidista?

Se espera que la figura presidencial, al encarnar la unidad nacional, se mantenga por encima de las disputas políticas cotidianas. La Jefatura del Estado, en su esencia, debe ser un símbolo de cohesión y representación para todos los ciudadanos, sin importar sus preferencias partidistas. Esta función de unidad, sin embargo, parece haberse fracturado recientemente.

La dualidad de la presidencia: ¿líder o jefa de partido?

La presidenta ha sido criticada por adoptar una actitud más cercana a una líder de partido que a una Jefa de Estado. Esto se evidenció en su defensa de Fernández Noroña , minimizando el tema de su casa para priorizar el caso de Carlos García Luna , una comparación que ha sido considerada insostenible. Además, su declaración de que Alejandro Moreno “es un porro” generó una fuerte polémica.

Aunque el Revolucionario Institucional (PRI) vive un momento de profundo descrédito, la Jefatura del Estado no debería vapulear a un partido que, políticamente, se encuentra en la lona. El manejo de estas situaciones debe priorizar la convivencia en términos más amplios, en lugar de buscar el beneficio de una facción política.

Prudencia en el interior y el exterior

Es notable la prudencia del gobierno en política exterior, donde se cuida el interés del Estado por encima de las posturas ideológicas. Un ejemplo de ello fue la reunión con el vicepresidente de Brasil sin emitir comentarios sobre la política comercial de los norteamericanos.

La visita de un político estadounidense como Marco Rubio , a un día del informe presidencial, también será gestionada con cautela. La misma prudencia y cuidado del interés del Estado que se ejerce en el exterior debería aplicarse a la política doméstica, sin que las funciones de unidad y representación se quiebren por estar a favor o en contra de una persona o partido.

