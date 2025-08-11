Morena, ser mayoría no otorga el derecho a definir las reglas del juego: Leonardo Curzio en Voces adn40

Es de hoy, el decreto que crea la Comisión de la Reforma Electoral dice y me preocupa mucho el tono. Que el respeto al principio de que la mayoría tiene la legitimidad constitucional y política para asumir el mandato popular es la base de las libertades ejercidas.

Eso dice, por supuesto, que gobernar supone tener mayorías. Y hemos tenido mayorías hace ya muchísimos años, con resultados hasta ahora discutibles. Pero lo que no es legítimo es usar las mayorías para imponer las reglas de acceso al poder.

Porque eso, recuerden, algún día fueron oposición ellos y decían que el mayoritario priista era inadmisible. Mucho hemos avanzado en mejorar la filosofía política que nutre los movimientos políticos, en este caso, con esta aseveración, yo creo que el gobierno se traiciona a sí mismo.

La mayoría sirve para muchas cosas, pero no puede definir las reglas del juego de acceso al poder unilateralmente, porque las mayorías hoy pueden ser minorías mañana. Ese es el principio de la democracia.

Usar de otra manera las cosas es como decir que el equipo local defina el resultado del partido. Pues estoy jugando en mi estadio. ¿Por qué no voy a ganar yo? Eso es intolerable como expresión política.

“Morena, ser mayoría no otorga el derecho a definir las reglas del juego": opinión de Leonardo Curzio [VIDEO] Las mayorías de hoy pueden ser las minorías de mañana. Ese es el principio de la democracia: Leonardo Curzio opina sobre la reforma electoral.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

