A teacher reads a picture book to a diverse group of elementary school students in a classroom.

A teacher reads a picture book to a diverse group of elementary school students in a classroom. | Getty Images

El 21 de abril se conmemora en México el Día de la Educadora, una fecha que resalta la invaluable contribución de estas profesionales en la formación y educación de los niños de nuestro país. Su dedicación y esfuerzo incansable, no solo en el ámbito académico, sino también en el desarrollo integral de los pequeños, son fundamentales para construir un futuro prometedor. Estas son las mejores frases e imágenes para decir ¡Feliz Día de la Educadora!

En esta ocasión especial, las familias mexicanas tienen la oportunidad de expresar su profunda gratitud y reconocimiento hacia las educadoras, reconociendo su compromiso, pasión y amor por enseñar. Sin embargo, cuando quizá las palabras no alcanzan en persona, un mensaje con una frase bonita por WhatsApp cobra un significado especial.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

En esta nota, te damos las mejores frases e imágenes para celebrar el Día de la Educadora en México.

Las mejores frases para dedicar en el Día de la Educadora

A continuación, el listado de frases para enviar por el Día de la Educadora en México:

“Gracias por sembrar conocimiento en cada corazón que tocas.”

en cada corazón que tocas.” “Tu labor es la luz que guía el camino de nuestros pequeños.”

de nuestros pequeños.” “Educadora: Constructora de sueños y arquitecta del futuro.”

“Cada niño es una estrella que brilla gracias a tu enseñanza.”

gracias a tu enseñanza.” “Tu dedicación trasciende las aulas y deja huella en el alma de tus alumnos.”

trasciende las aulas y deja huella en el alma de tus alumnos.” “Eres el faro que ilumina el camino hacia el saber.”

que el camino hacia el saber.” “Con cada lección, siembras semillas de sabiduría que florecerán en el mañana.”

en el mañana.” “Con amor y paciencia, transformas vidas y construyes futuros brillantes .”

.” “Gracias por despertar la curiosidad y el amor por aprender en cada niño.”

por aprender en cada niño.” “ Educadora : Tu labor es un regalo invaluable para la humanidad.”

: Tu labor es un regalo invaluable para la humanidad.” “Cada sonrisa de un niño es el reflejo de tu dedicación y compromiso .”

.” “Construyes puentes hacia el conocimiento, derribando barreras con cada lección.”

Las mejores imágenes para enviar por el Día de la Educadora

Estas son las mejores imágenes para enviar por el Día de la Educadora y celebrar la labor que llevan adelante día a día:

{“__IMAGE__”:true,“src”:“https://tvazteca.brightspotcdn.com/af/94/c6ece32b4e81b29272fa3ab49c31/758ea9bd-b2f2-4429-9b87-bf1d83314a8f.jpeg”,“alt”:“Día de la Educadora en México”,“title”:“Día de la Educadora en México”,“caption”:“Día de la Educadora en México

“,”credit":“Pinterest”,“source”:“Archivo”,“dateTaken”:“”,“cmsContentType”:“Image”}

Día de la Educadora en México

Día de la Educadora en México

Día de la Educadora en México

Día de la Educadora en México

¿Quiénes son y qué hacen las educadoras en México?

La Secretaría de Desarrollo Social dispone de 9 mil 200 Estancias Infantiles, donde las educadoras se encargan de supervisar, cuidar y atender a niños para proporcionarles educación temprana y estimular sus habilidades y destrezas.

Asimismo, están pendientes del cumplimiento y ejercicio de sus derechos, además de encargarse de temas de inclusión, promoción de la salud, alimentación adecuada y desarrollo de actividades y juegos que estimulen su desarrollo integral.

A través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, las educadoras promueven capacitaciones en materia de salud y educación, y con ayuda de Protección Civil, reciben preparación en primeros auxilios, seguridad y respuesta ante emergencias, para responder ante cualquier inconveniente.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.