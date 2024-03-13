Las autoridades de Reynosa, Tamaulipas, han informado que habrá diversos cortes de agua, por trabajos que se están llevando a cabo en el Sector Oriente. Los cortes comenzaron desde el pasado lunes 11 de marzo.
Ante lacrisis del aguaque se vive en diversas partes de México, ahora se verá afectada diversas zonas Tamaulipas aunado junto a las reparaciones. Te compartimos en qué colonias habrá cortes de agua.
Hoy el COMAPA Móvil* estará ubicado sobre la avenida Vista Hermosa, esquina con calle Del Parque, enfrente de la tienda de conveniencia Oxxo, en la colonia Vista Hermosa, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. pic.twitter.com/Ndi4X9SfOj— Comapa Reynosa (@ComapaReynosa) March 12, 2024
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¿En qué colonias en Tamaulipas habrá cortes de agua?
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa (Comapa) señaló que al menos 43 colonias serán afectadas por los trabajos que se están llevando en Sector Oriente.
- 16 de septiembre (y Ampliación)
- 1ero. de mayo
- 20 de noviembre
- Aeropuerto
- Almaguer
- Bienestar (y Ampliación)
- Campestre del Lago
- Club Deportivo Mediterráneo
- CNA
- Ejido El Guerreño
- El Campanario
- El Mezquite
- Fidel Velázquez
- Fracc. Parque Industrial
- Fracc. Paseo del Bosque
- Fracc. Villa Los Robles
- Fraccionamiento Reynosa
- Francisco Sarabia
- Francisco Villa
- Industrial Maquiladora
- Lampacitos
- Las Brisas
- Loma Blanca
- Nuevo Amanecer
- Nuevo Reynosa
- Parque Industrial Colonial
- Parque Industrial KIMCO Reynosa
- Parque Industrial LANDUS
- Parque Industrial Reynosa Center / RICSA / Garza Ponce
- Parque Industrial Reynosa Center II / RICSA II / Garza Ponce
- Parque Industrial Reynosa Norte
- Parque Industrial Reynosa Sur
- Privada Las Palmas
- Prologis Park
- Puente Internacional Reynosa - Pharr
- Puente Nuevo
- Residencial del Valle
- Riveras del Aeropuerto
- Unidad Obrera
- Villa Real
- Villas del Palmar
- Villas del Parque
- El corte de agua
Cabe aclarar que la Comapa de Reynosa aclaró que los trabajos en el Sector Oriente corresponden a la reparación de una línea de 36 pulgadas que alimentaba la Planta de Rebombeo Juárez. El servicio se reanudará en los próximos días.
Debido a las dificultades de las maniobras, fue necesario extender el tiempo de la suspensión del servicio en el sector antes mencionado. Las cuadrillas del organismo trabajan para solucionarlo en el menor tiempo posible. Agradecemos su comprensión. pic.twitter.com/LsFO5hxBkV— Comapa Reynosa (@ComapaReynosa) March 12, 2024
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