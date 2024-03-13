Las autoridades de Reynosa, Tamaulipas, han informado que habrá diversos cortes de agua, por trabajos que se están llevando a cabo en el Sector Oriente. Los cortes comenzaron desde el pasado lunes 11 de marzo.

Ante lacrisis del aguaque se vive en diversas partes de México, ahora se verá afectada diversas zonas Tamaulipas aunado junto a las reparaciones. Te compartimos en qué colonias habrá cortes de agua.

Hoy el COMAPA Móvil* estará ubicado sobre la avenida Vista Hermosa, esquina con calle Del Parque, enfrente de la tienda de conveniencia Oxxo, en la colonia Vista Hermosa, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. pic.twitter.com/Ndi4X9SfOj — Comapa Reynosa (@ComapaReynosa) March 12, 2024

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¿En qué colonias en Tamaulipas habrá cortes de agua?

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa (Comapa) señaló que al menos 43 colonias serán afectadas por los trabajos que se están llevando en Sector Oriente.

16 de septiembre (y Ampliación)

1ero. de mayo

20 de noviembre

Aeropuerto

Almaguer

Bienestar (y Ampliación)

Campestre del Lago

Club Deportivo Mediterráneo

CNA

Ejido El Guerreño

El Campanario

El Mezquite

Fidel Velázquez

Fracc. Parque Industrial

Fracc. Paseo del Bosque

Fracc. Villa Los Robles

Fraccionamiento Reynosa

Francisco Sarabia

Francisco Villa

Industrial Maquiladora

Lampacitos

Las Brisas

Loma Blanca

Nuevo Amanecer

Nuevo Reynosa

Parque Industrial Colonial

Parque Industrial KIMCO Reynosa

Parque Industrial LANDUS

Parque Industrial Reynosa Center / RICSA / Garza Ponce

Parque Industrial Reynosa Center II / RICSA II / Garza Ponce

Parque Industrial Reynosa Norte

Parque Industrial Reynosa Sur

Privada Las Palmas

Prologis Park

Puente Internacional Reynosa - Pharr

Puente Nuevo

Residencial del Valle

Riveras del Aeropuerto

Unidad Obrera

Villa Real

Villas del Palmar

Villas del Parque

El corte de agua

Cabe aclarar que la Comapa de Reynosa aclaró que los trabajos en el Sector Oriente corresponden a la reparación de una línea de 36 pulgadas que alimentaba la Planta de Rebombeo Juárez. El servicio se reanudará en los próximos días.

Debido a las dificultades de las maniobras, fue necesario extender el tiempo de la suspensión del servicio en el sector antes mencionado. Las cuadrillas del organismo trabajan para solucionarlo en el menor tiempo posible. Agradecemos su comprensión. pic.twitter.com/LsFO5hxBkV — Comapa Reynosa (@ComapaReynosa) March 12, 2024

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