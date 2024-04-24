Los aceites comestibles vegetales son un producto indispensable de la canasta básica de los mexicanos, esto debido a su función para cocinar los alimentos. Sin embargo, hoy en día existen diversas marcas en el mercado. Para elegir la mejor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), llevó a cabo un estudio en donde da a conocer la lista de aceites comestibles que sí recomienda consumir debido a que pasaron el estudio de calidad del laboratorio.

Young man in supermarket comparing bottles of oil, rear view, close-up La lista de aceites comestibles que Profeco sí recomienda que consumas (Noel Hendrickson/Getty Images)

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¿Qué analizó Profeco en los aceites comestibles vegetales?

Para evaluar la calidad de los aceites comestibles, el laboratorio de la dependencia analizó lo siguiente:

Información comercial: En este rubro se revisó que las marcas de aceite cumplieran con los requisitos de la NOM-051-SCFI/SSA2010, “Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados. Información comercial y sanitaria”. Se evaluó que la información fuera veraz y no confundiera a los consumidores sobre su composición.

En este rubro se revisó que las marcas de aceite cumplieran con los requisitos de la NOM-051-SCFI/SSA2010, “Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados. Información comercial y sanitaria”. Se evaluó que la información fuera veraz y no confundiera a los consumidores sobre su composición. Contenido neto : Aquí la dependencia verificó la cantidad de producto preenvasado declarado en la etiqueta del envase.

: Aquí la dependencia verificó la cantidad de producto preenvasado declarado en la etiqueta del envase. Autenticidad: Se determinó por medio del análisis del perfil de ácidos grasos, el cual debe ser característico de acuerdo a la norma de referencia específica para cada aceite.

Se determinó por medio del análisis del perfil de ácidos grasos, el cual debe ser característico de acuerdo a la norma de referencia específica para cada aceite. Índice de peróxido: Estudio importante para determinar la oxidación inicial de un aceite antes de su rancidez, el cual se origina cuando el aceite no se protege de la luz y el calor o no se guarda en envases adecuados.

Estudio importante para determinar la oxidación inicial de un aceite antes de su rancidez, el cual se origina cuando el aceite no se protege de la luz y el calor o no se guarda en envases adecuados. Acidez libre: Aquí la Profeco determinó la cantidad de ácidos grasos libres (expresados en ácido oleico), que en conjunto con el índice de peróxidos, indica una tendencia a la rancidez, ya que se elevan dependiendo de las condiciones de almacenamiento.

En todo el estudio se verificó que la marca de aceites vegetales comestibles apostara por los productos adecuados para el consumidor, cuidando cada uno de los detalles. Sin embargo, no todas las marcas lo pasaron.

Marcas de aceites vegetales que Profeco sí recomienda

La Profeco vela para que los consumidores estén debidamente informados respecto a los alimentos que adquieren, por ello en esta lista encontrarás los aceites vegetales que se comercializan, y que están aprobados por la dependencia y publicados en la Revista del Consumidor:

Aceite Ave

Aceite Chedraui

Aceite Precissimo

Aceite 1-2-3

Aceite Capullo

Aceite Vita

Aceite Valley Foods.

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