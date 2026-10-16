Adultos mayores de Ciudad Juárez tienen hasta el 18 de octubre para recoger su tarjeta del Bienestar: requisitos

Si solicitaste la reposición de tu tarjeta del Banco del Bienestar en Ciudad Juárez, Chihuahua, todavía estás a tiempo de recogerla. La entrega continuará hasta el domingo 18 de octubre.

De acuerdo con Mayra Chávez Jiménez, delegada estatal de Programas para el Bienestar, casi 3 mil personas adultas mayores recibirán una nueva tarjeta en Ciudad Juárez. Mientras tanto, en todo Chihuahua se contempla la entrega de 5 mil 529 reposiciones durante octubre, para que los beneficiarios puedan seguir cobrando su pensión sin contratiempos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes pueden recoger su tarjeta del Bienestar hasta el 18 de octubre?

Esta jornada está dirigida a personas adultas mayores que ya solicitaron la reposición de su tarjeta, por lo que no se trata de una nueva convocatoria para inscribirse a la pensión.

El operativo comenzó en las instalaciones del Oratorio Lupita, donde Mayra Chávez, acompañada por la directora regional Jensy Reséndiz, encabezó la entrega de las primeras tarjetas.

Sin embargo, las jornadas continuarán en distintos Módulos de Bienestar de Ciudad Juárez, por lo que cada persona deberá acudir al que le corresponda, según las indicaciones recibidas.

¿Qué requisitos necesitas para recoger tu nueva tarjeta?

Aunque la delegación estatal no ha publicado una lista específica de documentos para esta jornada, en otros operativos la Secretaría de Bienestar ha solicitado:

Identificación oficial vigente con fotografía , en original y copia

, en original y copia Comprobante del trámite correspondiente

Además, conviene tener a la mano CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Eso sí, antes de acudir, confirma cuáles te pedirán para recoger tu reposición.

Al respecto, Mayra Chávez explicó que las personas con tarjetas vencidas serían contactadas para informarles cuándo y dónde acudir, así como los requisitos necesarios.

¿Dónde recoger la tarjeta del Bienestar en Ciudad Juárez?

Por ahora, las autoridades no han dado a conocer un listado de direcciones y horarios para este operativo.

Si todavía no recibes indicaciones, puedes comunicarte a la Delegación de Programas para el Bienestar en Chihuahua, al 614 410 1882, o a la Línea de Bienestar, al 800 639 42 64, para confirmar dónde recoger tu tarjeta antes de acudir.

También puedes consultar los avisos de la Secretaría de Bienestar para conocer posibles actualizaciones sobre la entrega.

Esto es especialmente importante si planeas acudir durante el fin de semana, pues los horarios pueden variar según el módulo.

¿Qué puedes hacer con tu nueva tarjeta del Banco del Bienestar?

Una vez que recibas tu tarjeta del Bienestar, podrás seguir cobrando tu pensión de manera directa y sin intermediarios.

Además de retirar efectivo en cajeros y ventanillas, también podrás utilizarla para:

Pagar compras en establecimientos con terminal bancaria

en establecimientos con terminal bancaria Retirar dinero en otros bancos , aunque pueden cobrar comisión

, aunque pueden cobrar comisión Guardar tus recursos en la cuenta, sin necesidad de retirarlos el mismo día del depósito

Recuerda que los retiros y consultas de saldo en cajeros del Banco del Bienestar no tienen comisión.

Si tienes pendiente tu reposición, aprovecha estos últimos días para confirmar el lugar de entrega y los documentos que necesitas. Así evitarás traslados innecesarios antes de que concluya la jornada del 18 de octubre.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.