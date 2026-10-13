Pensión Bienestar: alertan por fraude a adultos mayores durante el registro de octubre

Las personas adultas mayores que buscan incorporarse a la Pensión para el Bienestar deben tener cuidado con los mensajes que anuncian un supuesto registro durante octubre.

A través de redes sociales ha circulado un calendario con fechas de inscripción que fue señalado como falso, por lo que es importante verificar cualquier convocatoria antes de compartir documentos o entregar dinero.

El riesgo no se limita a las fechas inventadas. También hay páginas, perfiles y mensajes que utilizan el nombre y los logotipos de los programas sociales para ofrecer apoyos inexistentes, pedir datos bancarios o cobrar por trámites que son gratuitos.

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¿Qué se sabe del fraude en el registro de la Pensión Bienestar?

El engaño está relacionado con la difusión de un calendario que anuncia un supuesto periodo de registro a las Pensiones Bienestar durante octubre. De acuerdo con información publicada por medios locales, la Secretaría de Bienestar desmintió las fechas que circulaban en redes sociales.

Hasta el momento, el portal oficial del programa señala que los periodos de inscripción se anuncian a lo largo del año y que las fechas de la siguiente convocatoria se publicarán cuando estén disponibles. Por ello, no se deben tomar como auténticos los calendarios que circulan sin respaldo oficial.

¿Cómo operan las estafas contra adultos mayores?

La alerta de Programas para el Bienestar advierte que los engaños pueden llegar por llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp, redes sociales, páginas de internet e incluso de manera presencial.

Entre las prácticas identificadas están:

Cobrar por el registro: alguien ofrece inscribir a una persona, agilizar el trámite o garantizar el acceso a la pensión a cambio de dinero.

alguien ofrece inscribir a una persona, agilizar el trámite o garantizar el acceso a la pensión a cambio de dinero. Ofrecer apoyos falsos: se anuncian tarjetas, créditos o beneficios económicos que no forman parte de los programas oficiales.

se anuncian tarjetas, créditos o beneficios económicos que no forman parte de los programas oficiales. Solicitar datos personales o bancarios: los responsables piden números de tarjeta, NIP o contraseñas para intentar obtener información o recursos.

los responsables piden números de tarjeta, NIP o contraseñas para intentar obtener información o recursos. Compartir enlaces engañosos: páginas que imitan los sitios oficiales buscan que las personas ingresen sus datos o realicen trámites falsos.

¿Cómo evitar un fraude con la Pensión Bienestar?

La recomendación principal es confirmar que cualquier aviso provenga de una fuente oficial. La Secretaría de Bienestar publica información en su portal de internet, mientras que las convocatorias y los detalles de la pensión pueden consultarse en Programas para el Bienestar.

Además, las personas adultas mayores deben recordar que:

Los trámites son gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios .

. Nadie debe pedirles dinero para registrarse, recibir una tarjeta o acceder al apoyo.

No deben compartir su NIP, contraseñas ni información bancaria con desconocidos.

Es mejor no abrir enlaces sospechosos ni reenviar mensajes sobre registros sin confirmar su autenticidad.

Si hay dudas sobre un trámite, se puede llamar a la Línea de Bienestar: 800 639 42 64, cuyos datos aparecen en las reglas oficiales del programa.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigida a personas de 65 años o más y entrega un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales en 2026.

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