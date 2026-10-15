San Juan del Río: obras del Tren México-Querétaro cierran un sentido del puente de Avenida México, qué se construye y cómo moverte

Quienes utilizan el puente de Avenida México, en San Juan del Río, para llegar al trabajo o dirigirse al Nuevo Parque Industrial tendrán que ajustar sus recorridos. Y es que las obras del Tren México-Querétaro mantienen cerrado uno de los sentidos de circulación.

Para evitar que el paso quede completamente interrumpido, Tránsito Municipal habilitó la circulación en ambas direcciones por un costado del puente. Sin embargo, todavía no hay una fecha confirmada para concluir los trabajos, así que conviene salir con anticipación y considerar más tiempo para el recorrido.

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¿Qué parte de Avenida México está cerrada y por dónde circular?

El cierre se encuentra en el cruce de Avenida México con Oriente 2, una conexión importante para quienes se desplazan hacia la zona industrial de San Juan del Río.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la circulación funciona de la siguiente manera:

Sentido oriente: permanece cerrado por las obras

permanece cerrado por las obras Costado poniente: está habilitado para circular en ambas direcciones

está habilitado para circular en ambas direcciones Cruce con Oriente 2: cuenta con un operativo de Tránsito Municipal

El reporte no menciona rutas alternas específicas, por lo que se recomienda reducir la velocidad, salir con anticipación y seguir las indicaciones de los agentes viales.

¿Qué están construyendo en el puente por el Tren México-Querétaro?

Las obras buscan adaptar la estructura del puente de Avenida México al nuevo proyecto ferroviario. Según información difundida por medios locales, los trabajos se realizan en el kilómetro 161+751.09 y contemplan:

Dos zapatas: bases que sostienen la estructura

bases que sostienen la estructura Seis columnas: soportes verticales del puente

soportes verticales del puente Dos cabezales: elementos que distribuyen el peso

elementos que distribuyen el peso Diez trabes: vigas que darán soporte al paso vehicular

Aunque se ha planteado ampliar el puente, la secretaria municipal de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, explicó que todavía no se cuenta con la información completa del proyecto. Por ahora, no se ha confirmado si será necesario demoler parte de la estructura para realizar las adecuaciones ferroviarias.

Mientras tanto, las obras del tren también avanzan en el cruce con la carretera federal 57, donde, según reportes locales, ya se instaló andamiaje para construir un túnel. Las condiciones del suelo y el constante paso de vehículos de carga podrían requerir ajustes durante los trabajos.

¿Cuándo terminarán las obras del puente de Avenida México?

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha de reapertura total, por lo que las restricciones podrían cambiar conforme avancen los trabajos.

Mientras tanto, el Tren México-Querétaro continúa su construcción. De acuerdo con la plataforma oficial Proyectos México, el proyecto registraba un avance general del 30.38% hasta septiembre de 2026 y contempla una estación de pasajeros en San Juan del Río.

Además, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que autoridades federales y locales instalaron una mesa de atención para escuchar las inquietudes de la población relacionadas con las obras ferroviarias.

Si cruzas a pie hacia la zona industrial, evita acercarte a las maniobras. En automóvil, puedes consultar Waze o Google Maps para revisar el tráfico y buscar posibles rutas alternas.

También conviene consultar las publicaciones de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de San Juan del Río para conocer posibles actualizaciones de los trabajos y estar pendiente de los avisos de Tránsito Municipal, especialmente durante los horarios de entrada y salida laboral.

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