El centro de San Juan del Río, Querétaro, donde los adultos mayores tienen fisioterapia, dentista, consulta geriátrica y comedor: quiénes pueden inscribirse

Envejecer no debería significar renunciar a mantenerse activo, recibir atención médica o encontrar espacios para convivir con otras personas. En San Juan del Río, Querétaro, existe un centro que reúne servicios de salud, actividades recreativas y apoyo para las personas adultas mayores de la región.

Se trata del Centro Regional de Desarrollo Humano para Personas Adultas Mayores “Consuelo Martínez de Gómez”, que cumplió tres años de operación en octubre de 2026.

De acuerdo con el Gobierno de Querétaro, el lugar atiende a más de mil 700 personas de ocho municipios y cuenta con servicios que van desde consulta geriátrica y atención dental hasta fisioterapia, comedor y transporte.

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¿Quiénes pueden inscribirse al centro para adultos mayores?

El centro está dirigido a personas mayores de 60 años que buscan participar en talleres o acceder a los servicios disponibles.

Entre los municipios de la región que cuentan con usuarios del centro están San Juan del Río, Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Cadereyta, Tolimán y Colón.

¿Qué servicios ofrece el Centro Regional “Consuelo Martínez de Gómez”?

Una de las ventajas del lugar es que reúne diferentes tipos de atención en un mismo espacio. Las personas inscritas pueden acceder a servicios relacionados con su salud y bienestar, además de actividades para mantenerse en movimiento y aprender nuevas habilidades.

Entre los servicios que ofrece están:

Salud: consultas médicas generales y geriátricas, atención dental, fisioterapia, psicología y tanatología.

consultas médicas generales y geriátricas, atención dental, fisioterapia, psicología y tanatología. Acompañamiento: trabajo social y asesoría jurídica.

trabajo social y asesoría jurídica. Alimentación y movilidad: comedor y servicio de transporte.

comedor y servicio de transporte. Actividad física: talleres de activación física, ejercicios de Tai Chi y otras actividades de movimiento.

talleres de activación física, ejercicios de Tai Chi y otras actividades de movimiento. Arte y aprendizaje: talleres artísticos, crecimiento personal y cultura digital.

La oferta busca atender distintas necesidades de las personas mayores, tanto en el cuidado de su salud como en la convivencia y el desarrollo de nuevas habilidades.

¿Qué documentos necesitan para inscribirse?

De acuerdo con la convocatoria publicada de manera reciente, las personas interesadas debían presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial (INE).

CURP.

Carnet médico.

La convocatoria también indicó que las inscripciones son gratuitas y se realizan de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 horas. Sin embargo, conviene preguntar directamente al centro antes de acudir.

¿Dónde pedir informes para ingresar?

Para solicitar información sobre las inscripciones, los talleres y los requisitos actuales, se publicó el número telefónico 427 271 3943. El contacto aparece en reportes del Sistema Estatal DIF de 2025 y 2026, aunque es recomendable confirmar por esa vía los horarios y la disponibilidad de los servicios.

También se pueden consultar las publicaciones del Sistema Estatal DIF de Querétaro, donde se presenta información sobre el Centro Regional de Desarrollo Humano para Personas Adultas Mayores de San Juan del Río.

Antes de iniciar el trámite, las personas interesadas pueden preguntar qué actividades tienen lugares disponibles y qué documentos deben llevar. Así podrán conocer las opciones de atención y elegir los servicios que mejor respondan a sus necesidades.

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