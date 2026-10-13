Infonavit San Isidro, en San Juan del Río, estrena colector pluvial de 900 metros: así se llevará el agua de lluvia al río en Querétaro

El Gobierno del Estado de Querétaro, a través de la Comisión de Infraestructura del Estado (CEI), entregó terminada la tercera etapa de urbanización de la calle Miguel Hidalgo, en la colonia Infonavit San Isidro, en San Juan del Río.

La obra incluye un colector pluvial de cerca de 900 metros, diseñado para captar el agua de lluvia mediante siete rejillas y conducirla hasta el río San Juan.

La intervención requirió una inversión superior a seis millones de pesos y beneficiará a más de 2 mil 600 habitantes, de acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales. Los trabajos también incluyeron mejoras en las vialidades y la sustitución de infraestructura de agua potable y drenaje sanitario.

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Así funciona el colector pluvial de Infonavit San Isidro

Según el CEI, el colector recibe el agua de lluvia a través de siete rejillas distribuidas en el sistema y la conduce hacia el río San Juan. La infraestructura busca facilitar el desalojo del agua pluvial en la zona y atender las afectaciones que se presentan durante las precipitaciones.

Sonia Carrillo Rosillo, coordinadora general de la CEI, explicó que el colector tiene cerca de 900 metros de longitud y capta el agua mediante las siete rejillas. La extensión corresponde al colector completo, no a los trabajos de ampliación pluvial reportados por separado dentro de la urbanización.

Aunque la obra está destinada a mejorar el manejo del agua de lluvia, la información oficial no señala que eliminará por completo el riesgo de inundaciones. Su función es conducir el agua hacia el río para ayudar a reducir las afectaciones en la colonia.

Acompañamos a @makugo en la entrega de la 3a etapa en la col. Infonavit San Isidro, San Juan del Río. Con las 3 etapas, sumamos cerca de 1 km de infraestructura pluvial, agua y drenaje.



Seguimos trabajando para nuestra gente 💙.#AquíContigo pic.twitter.com/4j2vKBDaNf — Sonia Carrillo (@SoniaScarrillo) October 8, 2026

Qué otras obras se realizaron en la calle Miguel Hidalgo

La tercera etapa de urbanización también incluyó trabajos para mejorar las vialidades y renovar las redes de servicios básicos. Entre las acciones reportadas por el Gobierno estatal se encuentran:

1,412 metros cuadrados de empedrado en mortero

en mortero 325 metros cuadrados de guarniciones, rampas y banquetas

Sustitución de 265.25 metros de infraestructura de drenaje sanitario

Sustitución de 252.53 metros de tubería de agua potable

Ampliación de 154 metros de infraestructura pluvial

Los 154 metros de ampliación pluvial son distintos de los cerca de 900 metros de longitud del colector. Se trata de conceptos separados dentro del conjunto de obras realizadas en la calle Miguel Hidalgo.

Cuánto costó la obra y a cuántas personas beneficia

La intervención tuvo una inversión superior a seis millones de pesos y beneficia a más de 2 mil 600 habitantes de Infonavit San Isidro, según las cifras difundidas durante la entrega.

Además, las autoridades estatales informaron que la inversión acumulada en obras públicas para la colonia asciende a 20.4 millones de pesos durante los últimos años. Esta cantidad corresponde al conjunto de intervenciones realizadas en la zona, no exclusivamente al colector recién entregado.

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