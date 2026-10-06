Jornadas de 12 horas y sin hospedaje: denuncian condiciones indignas de obreros en el Tren México-Querétaro

La obra ferroviaria entre la capital del país y Querétaro, que según cifras del gobierno federal reporta 30.38% de avance, enfrenta ahora un señalamiento laboral. El diputado local de Movimiento Ciudadano Paul Ospital Carrera denunció que los obreros del Tren México-Querétaro laboran jornadas de 12 horas y no cuentan con hospedaje digno.

La denuncia sostiene que se incumple la Ley Federal del Trabajo, norma que regula jornadas, descansos y condiciones de los centros de trabajo. El legislador lo calificó como una violación total a la ley, y corresponde a la autoridad laboral verificar si existen incumplimientos.

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¿Qué denunció Movimiento Ciudadano sobre los obreros del Tren México-Querétaro?

Ospital Carrera presentó la denuncia el 30 de septiembre junto con la diputada federal Laura Ballesteros, también de Movimiento Ciudadano. El legislador ya había cuestionado en abril el aumento del presupuesto de la obra, por lo que el tren es un tema recurrente en su agenda.

Por otra parte, el diputado afirma que los trabajadores migrantes duermen en sus vehículos porque los empleadores no les dieron alojamiento digno. Los afectados provienen de Oaxaca, Chihuahua e Hidalgo, entre otros estados, y se trata especialmente de mujeres que laboran en la zona de Saldarriaga.

El legislador describe jornadas de 12 horas diarias, con llegada a las 6:00 de la mañana y salida a las 18:00, y siete días a la semana sin descanso. Relató además que algunas trabajadoras le dijeron que no verán a sus hijos durante un año.

denuncia Paul Ospital Carrera denuncia jornadas de 12 horas en el Tren México-Querétaro. (Legislatura de Querétaro | Facebook)

Ospital Carrera dijo tener dudas sobre el salario mínimo y planteó que los trabajadores temen represalias si reportan su situación. La denuncia incluye reportes de pagos incompletos y abusos laborales en algunas secciones de la obra, y el partido defiende la jornada laboral de 40 horas.

¿Qué piden las inspecciones laborales y qué se sabe de la obra del tren?

La solicitud pide que las secretarías del Trabajo estatal y federal envíen inspectores a El Marqués y San Juan del Río, los dos municipios mencionados en la denuncia. El objetivo es verificar el alojamiento y las condiciones laborales de los trabajadores y transparentar cómo se atiende a la mano de obra foránea.

El proyecto convive con otras intervenciones en el corredor. Por ejemplo, la obra entre Tepotzotlán y Huehuetoca reducirá carriles durante un año en la autopista. Las cifras del gobierno federal indican que el tren registra 30.38% de avance en la construcción, con 232.42 kilómetros de vía, una inversión presupuestada de más de 143 mil millones de pesos y una apertura estimada para el segundo semestre de 2027.

Hasta el cierre de esta nota, no se localizó una postura pública de las secretarías del Trabajo, de las empresas ni del gobierno federal sobre estos señalamientos. Por eso los dichos del legislador siguen sin confirmarse de forma oficial, y cualquier resultado depende de las inspecciones solicitadas.

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