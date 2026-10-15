Frente frío 2 en Hidalgo: lluvias de hasta 150 milímetros este viernes y madrugadas cercanas a 0 grados en la sierra, con el suelo saturado

En Hidalgo, las lluvias recientes han dejado el suelo saturado y el frente frío número 2 podría complicar las condiciones este viernes 16 de octubre, sobre todo en comunidades cercanas a ríos, barrancas y laderas.

Por lo anterior, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos anticipó precipitaciones de 75 a 150 milímetros. Sin embargo, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé acumulados de 150 a 250 milímetros en el norte del estado, además de fuertes vientos y bajas temperaturas.

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¿Dónde lloverá más fuerte en Hidalgo este viernes 16 de octubre?

El viernes se esperan las lluvias más intensas. Aunque las primeras previsiones apuntaban al este, el SMN ahora advierte de lluvias torrenciales en el norte de Hidalgo.

Así se espera que cambie el tiempo durante los próximos días:

Jueves 15 de octubre: lluvias fuertes de 25 a 50 mm en el norte

lluvias fuertes de en el norte Viernes 16 de octubre: precipitaciones de 150 a 250 mm en el norte

precipitaciones de en el norte Sábado 17 de octubre: lluvias de 75 a 150 mm en el este

lluvias de en el este Domingo 18 de octubre: lluvias de 25 a 50 mm en el este

Entre las regiones que conviene vigilar están la Huasteca y la Sierra Alta, donde se encuentran:

Huejutla de Reyes

Tlanchinol

Calnali

Tepehuacán de Guerrero

Por su parte, hacia el este destaca la Sierra Otomí-Tepehua, con municipios como:

Huehuetla

Tenango de Doria

San Bartolo Tutotepec

Aunque el SMN todavía no precisa cuánta lluvia recibirá cada municipio, estas localidades sirven como referencia para ubicar las regiones señaladas.

A las precipitaciones podrían sumarse descargas eléctricas y granizo, así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora durante el viernes y sábado.

De ahí que Protección Civil recomiende asegurar láminas y lonas, alejarse de árboles o postes inestables y mantener limpios desagües, coladeras y azoteas para facilitar la salida del agua.

🌧️⛈️🌊🌞 El #SMN pronostica #Lluvias muy fuertes para regiones de 11 estados de la República Mexicana.



Se esperan acumulados de 50 a 75 mm en:

Chihuahua, Durango, SLP, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Edomex, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Veracruz pic.twitter.com/PSAAP9xiDD — IVAN MERCADO (@IvanMercadoNews) August 15, 2026

¿Qué días hará más frío en Hidalgo?

Además de las lluvias, la masa de aire polar asociada al frente frío traerá madrugadas especialmente frías. Según el SMN, del viernes 16 al domingo 18 de octubre se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas, con condiciones similares para el lunes 19.

Sin embargo, no significa que todo Hidalgo llegue a los cero grados ni que necesariamente se registren heladas.

Por ahora, Protección Civil recomienda abrigarse bien durante la madrugada y al amanecer, evitar cambios bruscos de temperatura y cuidar especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y otros grupos vulnerables.

Suelo saturado en Hidalgo: señales de alerta por deslaves y derrumbes

Más allá de las lluvias, preocupa la humedad acumulada en el terreno, pues las laderas pueden seguir cediendo incluso después de que deje de llover.

Por eso, si vives cerca de una pendiente o necesitas circular por carreteras de montaña, presta atención a estas señales:

Grietas nuevas o terreno reblandecido

o terreno reblandecido Árboles, postes o cercas inclinados de manera inusual

de manera inusual Piedras, lodo o tierra que caen sobre los caminos

que caen sobre los caminos Escurrimientos extraños o crecidas repentinas de ríos y arroyos

Si notas alguno de estos cambios, aléjate y repórtalo a las autoridades. Asimismo, si un río o arroyo comienza a crecer repentinamente, busca una zona segura sin esperar a que el agua alcance el camino. En caso de una evacuación preventiva, sigue las indicaciones de Protección Civil y trasládate a un sitio seguro.

Si vas a salir a carretera:

Respeta los cierres

Nunca cruces ríos, vados ni calles inundadas, a pie o en automóvil

Evita acercarte a laderas inestables o tramos con derrumbes

Utiliza rutas alternas únicamente cuando las autoridades confirmen que son seguras

Evita viajes innecesarios hacia comunidades con accesos afectados

La Subsecretaría mantiene vigilancia junto con las unidades municipales de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 911 o escribe al WhatsApp 56 6941 2606.

Antes de salir de casa, revisa las condiciones de las carreteras y mantente pendiente de los avisos de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

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