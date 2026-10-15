Hidalgo construye un bulevar con ciclovía y 140 luminarias solares entre Tolcayuca y Villa de Tezontepec: arranca este viernes

Además del transporte nocturno de 10 pesos que opera en la Feria de Pachuca, Hidalgo suma otra noticia de movilidad: la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS) prevé iniciar el bulevar Tolcayuca-Villa de Tezontepec este viernes 16 de octubre, con ciclovía y 140 luminarias solares.

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¿Dónde se construye el bulevar Tolcayuca-Villa de Tezontepec y qué incluye?

Según el fallo de la licitación, la obra se ubica a la altura del Arco Norte y del nuevo Polo de Desarrollo del Bienestar. El alcance incluye terracerías, drenaje y obras complementarias, además de subbase y base hidráulicas, riego de impregnación, pavimentación con concreto y señalamientos. Es una obra de construcción completa, no una rehabilitación de superficie.

El paquete contempla una ciclovía con base hidráulica compactada, que requiere mezclado, tendido y acarreo de materiales. También prevé 140 luminarias solares, es decir, 140 piezas de alumbrado que funcionan con energía del sol.

La declaratoria de la Secretaría de Economía ubica la Reserva Zapotlán en un polígono de Zapotlán de Juárez que colinda con ambos municipios: Tolcayuca al sur y Villa de Tezontepec al este. Según el Censo 2020, ahí viven más de 34 mil personas entre los dos, con 21,326 habitantes en Tolcayuca y 13,032 en Villa de Tezontepec.

La obra incluirá terracerías, drenaje, base hidráulica y pavimento de concreto. (Gwen)

¿Cuándo arranca la obra y cuánto tardará?

La fecha de inicio prevista es el viernes 16 de octubre de 2026, según el fallo de la SIPDUS. El plazo de ejecución es de unos 136 días naturales, es decir, poco más de cuatro meses y medio. El término previsto es el 28 de febrero de 2027, y las fechas pueden cambiar si el contrato o las condiciones del terreno retrasan el arranque.

La información disponible no precisa cierres viales ni desvíos durante la construcción. Para dimensionar cómo una obra carretera cambia el tiempo de viaje, revisa las obras en la México-Querétaro y los traslados de hasta 9 horas en Cuesta China, un caso de otra región.

La empresa seleccionada en el fallo es Inmobiliaria Bellju, por presentar una propuesta solvente. La inversión asignada es de 134,989,612.87 pesos, casi 135 millones, el dato que cierra el expediente de la obra.

Si circulas entre Tolcayuca y Villa de Tezontepec, revisa los avisos viales de la SIPDUS y planea rutas alternas desde el viernes.

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