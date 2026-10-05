Tormenta negra amenaza con hasta 250 mm y frente frío con temperaturas bajo cero hoy; LISTA de estados en alerta

Una tormenta negra amenaza a varios estados de la República Mexicana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.

Chiapas y Tabasco son las entidades en alerta por lluvias torrenciales que podrían alcanzar entre 150 a 250 mm por hora.

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¿Dónde habrá lluvias en México?

Un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México, divergencia en altura y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca provocarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en varias regiones de la República mexicana.

⚠️ ¡Toma tus precauciones! Debido a #CondicionesMeterológicasAdversas se prevén #Lluvias de muy fuertes a torrenciales en gran parte de #México.



🌧️ ¿Conoces a alguien que viva en las entidades mecionadas? Reenvíale esta información y ayúdale a estar prevenido.



Mantente… pic.twitter.com/5qGsCNalVy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 4, 2026

Las entidades en riesgo de sufrir intensas lluvias de entre 75 a 150 mm son: Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

En el caso de la CDMX, este lunes 5 de octubre se esperan intervalos de chubascos de entre 5 a 25 mm; mientras que, en el Edomex, se esperan lluvias puntuales fuertes de entre 25 a 50 mm.

¿Cuándo será el primer frente frío de 2026?

El primer frente frío de la temporada 2026-2027 ingresó a México el pasado 22 de septiembre de 2026 por la frontera norte, seguido de un reforzamiento de masas de aire frío durante los primeros días de octubre.

Este lunes 5 de octubre, el rente frío 1 se extenderá con características de estacionario frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz, lo que provocar¿á temperaturas bajo cero en los siguientes estados: zonas serranas del Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

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