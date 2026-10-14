Turismo en alerta por impuestos: nuevos costos alejan a los extranjeros de México

En medio de un momento en el que México está teniendo reducción de conectividad aérea a destinos como Tulum, se podría vivir una nueva crisis derivada de una propuesta de aumentar el cobro que pagan turistas extranjeros para entrar al país.

Y es que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó incrementar en un 17.8% el Derecho de No Residente (DNR) para 2027, lo que ha desatado la preocupación entre el sector turístico.

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Afectaciones al sector turístico por aumento al DNR

David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, alertó sobre los riesgos que pueden existir al sumar un nuevo impuesto.

“Seguimos siendo sumamente caros frente a otros destinos del Caribe. Solicitamos que se reconsidere el informe antes de concluir el proceso legislativo y que se considere la demanda, la conectividad y el empleo que genera el sector”, explicó Ortiz Mena.

Y es que, en caso de aprobarse este aumento, el pago del DNR pasaría de 983 a mil 158 pesos en 2027. Por lo que para las familias sería un costo mayor, sobre todo, comparado con otros destinos dentro de la zona.

Por ello, el Consejo solicitó evaluar este impuesto dentro del costo del viaje, pues también se incluye boletos de avión, tarifas aeroportuarias, hospedaje y otros gastos.

Llegadas de turistas internacionales disminuyeron en México

De acuerdo con el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, entre enero y julio de 2026 se redujeron las llegadas de turistas internacionales en un 4.6% comparado con el año anterior.

Además, Quintana Roo también tuvo caídas del 8% entre enero y agosto en llegadas internacionales; y las visitas de estadounidenses tuvieron un retroceso de 13%, según los datos compartidos por el Consejo.

Por último, los vuelos entre Estados Unidos, Cancún, Cozumel y Tulum se redujeron un 12.8% de octubre a diciembre de 2026, lo que representa 435 mil 691 asientos menos comparado con ese trimestre en 2025.

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