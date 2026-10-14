AMEQ lo confirma: en San Juan del Río, Querétaro, viajas gratis si la unidad no acepta tu tarjeta

Las personas que utilizan el transporte público urbano de San Juan del Río, Querétaro, pueden viajar sin costo si la unidad no acepta su tarjeta General de prepago o la de Tarifa Unidos, informó la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

Ambas modalidades de pago continúan activas en el municipio y funcionan mediante tarjetas que se leen en los validadores instalados en los autobuses.

Si el equipo no acepta alguno de estos plásticos, las personas usuarias pueden abordar sin pagar el pasaje, de acuerdo con la disposición de la agencia.

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¿Qué hacer si el autobús no acepta tu tarjeta?

La AMEQ pidió a los usuarios reportar las incidencias relacionadas con los validadores para que el personal pueda registrar los problemas y verificar el funcionamiento de los equipos.

Para hacerlo, está disponible el número *8800, donde se pueden comunicar las fallas detectadas al intentar pagar el pasaje con las tarjetas habilitadas.

¿Qué tarjetas se utilizan en el transporte público de San Juan del Río?

En el municipio operan dos modalidades de pago electrónico: la tarjeta General, que permite cubrir la tarifa ordinaria, y la tarjeta de Tarifa Unidos, dirigida a sectores que cuentan con acceso a una tarifa preferencial.

La tarjeta General comenzó a utilizarse en San Juan del Río en agosto de 2026. Su tarifa es de 10 pesos por viaje en el transporte público urbano.

De acuerdo con declaraciones previas del director general de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, a mediados de septiembre había alrededor de 3 mil usuarios de este sistema y se habían distribuido más de 5 mil tarjetas.

Por su parte, Tarifa Unidos comenzó a operar en el municipio en octubre de 2025 y contempla un pago preferencial de 2 pesos por viaje para las personas beneficiarias del programa.

Entre los grupos que pueden acceder a esta tarifa se encuentran:

Estudiantes

Personas adultas mayores

Personas con discapacidad

Personal de salud y otros sectores contemplados en el programa

La AMEQ reportó anteriormente alrededor de 26 mil personas beneficiarias de Tarifa Unidos en San Juan del Río. Esta modalidad también utiliza tarjetas electrónicas que deben leerse en los validadores de las unidades.

¿Dónde conseguir o recargar la tarjeta de prepago?

La tarjeta General puede adquirirse en establecimientos autorizados, entre ellos tiendas Asturiano y Super Q, así como en puntos de recarga automática distribuidos en el municipio.

Entre los sitios señalados para adquirir o recargar el plástico están:

Secundaria Antonio Caso

Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro

Coordinación General de la UAQ

Universidad Tecnológica de San Juan del Río

También se puede utilizar la aplicación móvil Qrobus para consultar el saldo y realizar recargas, además de localizar unidades y revisar información del servicio.

El uso de las tarjetas forma parte de la incorporación del pago electrónico al transporte público urbano de San Juan del Río.

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