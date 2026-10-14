Un avión de la aerolínea Air India aterrizó de emergencia en el aeropuerto internacional de Jaipur por una supuesta amenaza de secuestro mientras cubría la ruta de Nueva Delhi, India, tras salir de Fráncfort, Alemania, durante este miércoles 14 de septiembre.

De acuerdo a los primeros reportes, el vuelo AI2030, operado por un Boeing 787-9 con 306 pasajeros, aterrizó después de que los controladores aéreos recibieron la señal de emergencia por una posible “interferencia ilegal”.

VIDEO | Air India Frankfurt-Delhi flight, diverted to Jaipur following a hijack alert, arrives in Delhi.



A passenger says, “...The flight just stopped there, and we weren't told anything. We were kept waiting for about two hours. Then it was announced that all passengers should… pic.twitter.com/UFJivAfLbA — Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026

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¿Qué pasó en el vuelo de India y por qué aterrizó de emergencia?

Medios locales en India, así como agencias internacionales del país como Press Trust of India (PTI, por sus siglas en inglés), aseguran que mientras se encontraba en el aire, el avión transmitió el código 7500, utilizando para advertir sobre “una interferencia ilegal”, en este caso un secuestro.

Alrededor de las 09:35 horas (tiempo local de Jaipur, cerca de las 22:00 del martes en México), la aeronave aterrizó y las autoridades iniciaron los protocolos de emergencia para determinar el origen de la amenaza y, en caso de encontrar sospechosos, detenerlos para iniciar una investigación.

Una de las pasajeras habló con PTI, ahí informó que el vuelo se detuvo sin que les dieran más información y los viajeros tuvieron que esperar cerca de dos horas para bajar de la aeronave.

“A todos nosotros se nos pidió desembarcar. Nos sometimos a un exhaustivo control de seguridad y todo fue manejado muy bien. Nos llevaron a un autobús, donde todo fue revisado antes de que se nos permitiera salir. Luego se reanudó el embarque”, puntualizó.

¿Fue un falsa alarma la emergencia por secuestro en un avión de la India?

Horas más tarde, el periódico The Indian Express informó que el responsable del aeropuerto de Jaipur, Charan Singh, que las primeras investigaciones apuntan a que el piloto habría activado la alerta por error; sin embargo, el hecho se sigue investigando.

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